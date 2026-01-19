Ataque armado en Ventanilla: sicarios asesinan a balazos a mototaxista y dejan herida a adolescente

Un ataque armado contra un mototaxi en la avenida Revolución, en la zona industrial del distrito de Ventanilla, dejó como saldo un joven muerto y una menor de 16 años herida este lunes 19 de enero.

De acuerdo a testigos, el vehículo menor de color negro, fue interceptado por otra mototaxi, del cual descendió un delincuente que disparó en más de diez oportunidades antes de darse a la fuga del lugar.

La víctima fatal fue identificada como Cristian Eduardo Salcedo Ceballos, de 22 años, quien falleció tras ser trasladado al Hospital de Emergencias de Ventanilla, mientras que la adolescente herida recibió impactos de bala en el abdomen y en una pierna

Menor con estado reservado

El estado de salud de la menor de edad fue reportado como reservado, mientras que peritos de la División de Investigación Criminal (Dirincri) acudieron a la escena, donde recolectaron más de diez casquillos de bala como evidencia.

Diligencias y pedido de seguridad

La Policía Nacional inició las diligencias para determinar el móvil del crimen, identificar a los responsables y establecer la relación entre las víctimas. Vecinos de la zona exigen mayor patrullaje policial para prevenir la repetición de hechos violentos similares.