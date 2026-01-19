Proponen que un sentido de la av Arequipa sea vía exclusiva del corredor Azul

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) presentó un proyecto para mejorar la operatividad de la avenida Arequipa, priorizando el transporte público y reduciendo los tiempos de viaje de los usuarios.

Durante una mesa técnica con expertos en urbanismo y movilidad, se expuso la propuesta que plantea convertir uno de los sentidos de la avenida en una vía exclusiva para los buses del Corredor Azul, manteniendo el tránsito en doble sentido para taxis y vehículos particulares en el sentido contrario.

La presentación estuvo a cargo del presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, quien explicó que la iniciativa se basa en criterios de gestión del tránsito y reasignación funcional del espacio vial, sin requerir obras de infraestructura mayores. "Este espacio de diálogo técnico nos permitió presentar la propuesta y recoger los aportes de especialistas para fortalecerla antes de su implementación", señaló.

Reunión con organizaciones y gremios

En la reunión participaron representantes de organizaciones de la sociedad civil y gremios profesionales, como Transitemos, Lima Cómo Vamos, la Sociedad de Urbanistas del Perú, el Colegio de Ingenieros de Lima, el Colegio de Arquitectos de Lima y la Asociación Automotriz del Perú. Los expertos coincidieron en que la propuesta contribuye a ordenar la circulación y mejorar la eficiencia del sistema de transporte en los corredores existentes.

Soluciones eficientes para transporte

La ATU reafirmó su compromiso de basar las decisiones de movilidad urbana en criterios técnicos y el aporte de especialistas. El propósito final, según la entidad, es implementar soluciones eficientes y sostenibles que transformen el transporte público en beneficio de los ciudadanos de Lima y Callao, a través de una implementación gradual que incluiría una etapa de marcha blanca.