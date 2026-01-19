Implementarán botón de pánico y reserva de identidad para víctimas de extorsión en transporte público

Las víctimas de extorsión y sicariato en el transporte público podrán realizar denuncias con reserva de su identidad y acceder a un botón de pánico con atención inmediata, según las nuevas medidas que implementará la Policía Nacional del Perú (PNP).

Estas disposiciones están contenidas en el Decreto Supremo N.° 009-2026-PCM, que aprueba las normas complementarias de la Ley N.° 32490 para fortalecer la seguridad del sector transporte y proteger a pasajeros, conductores y empresarios.

La norma establece que la PNP pondrá en funcionamiento mecanismos que incluyen la reserva de la información de la denuncia y de la identidad del denunciante, un canal telefónico de orientación ciudadana, el botón de pánico antiextorsión y patrullajes focalizados en zonas de alto riesgo. Además, la policía desarrollará acciones preventivas dirigidas a proteger a las personas amenazadas por organizaciones criminales dedicadas a estos delitos.

Coordinación con fiscalías y monitoreo de zonas de riesgo

Para agilizar las investigaciones, se dispone que las fiscalías especializadas en extorsión y sicariato articulen de manera permanente con las unidades policiales especializadas, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta. La norma también busca garantizar la continuidad del servicio de transporte en zonas afectadas por amenazas o bloqueos.

La PNP identificará y delimitará las áreas de riesgo delictivo utilizando información del Mapa Interactivo de Alertas de la Superintendencia de Transporte Terrestre (Sutran) y otros sistemas disponibles. Esta información será actualizada permanentemente y remitida semanalmente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para adoptar medidas que mantengan el servicio y eviten afectaciones a los usuarios. La policía deberá informar trimestralmente sobre las medidas de protección otorgadas.