Jicamarca: atacan a balazos patio de la empresa de transportes "Cinco Estrellas"

La empresa de transportes Cinco Estrellas fue víctima de un nuevo ataque a balazos durante la noche del último sábado 17 de enero, en su patio de maniobras ubicado en San Antonio de Jicamarca, en Huarochirí.

Según información de Exitosa Noticias, individuos no identificados dispararon contra el patio de maniobras de la compañía, hecho que se presume estaría vinculado a un intento de extorsión. El ataque ocurrió en pleno estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao.

De acuerdo con los reportes, los atacantes llegaron en dos vehículos de color gris y efectuaron al menos dos disparos contra las instalaciones antes de escapar a gran velocidad. Un testigo del incidente declaró "Su objetivo ha sido la empresa, para cobrarle cupo, como darle una advertencia".

Segundo ataque en menos de 15 días

Este sería el segundo atentado contra la misma empresa en menos de quince días, ya que semanas anteriores el local ya había sido blanco de un ataque con explosivos. La Policía Nacional acudió al lugar y confirmó que no se reportaron personas heridas durante el ataque.

Investigación policial y ataque tras paro

Efectivos policiales de la comisaría de San Antonio de Jicamarca iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables. El atentado ocurre tan solo tres días después del paro de transportistas que protestó contra la ola de extorsiones y violencia que afecta al sector en la región.