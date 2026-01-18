SJM: vecinos bloquean la Panamericana Sur en protestan por falta de agua en asentamientos humanos

Esta mañana, unos 1.000 vecinos de trece asentamientos humanos de San Juan de Miraflores (SJM) bloquearon un tramo de la Panamericana Sur para exigir el acceso regular al agua potable y por los altos costos del servicio en la zona.

Denunciaron que desde hace ocho años aproximadamente sufren cortes constantes de agua. En la zona, más de 30.000 habitantes sufren por la falta de este recurso básico, pese a sus reclamos ante Sedapal no obtienen una solución.

Ante esta situación, muchos residentes, colegios, postas médicas, mercados, bodegas, restaurantes, etc., se ven obligados a comprar agua mediante camiones cisterna, lo que incrementa considerablemente sus gastos mensuales.

NUEVO BLOQUEO

La protesta afectó el tránsito en los kilómetros 16 y 17 de la vía (en sentido de norte a sur), a la altura del puente Mecánica, en Lima Sur. La vía fue liberada por la Policía Nacional, que se mantiene en el lugar para evitar un nuevo bloqueo.

Los asentamientos afectados son Las Flores de Villa, Villa Primavera, Las Dunas, 1.º de Abril, Tamayo Díaz, Cooperativa América, Los Arbolitos, Hunamarca, Defensores de Lima, Jardines Uno, Jardines Dos, Los Ángeles de San Juan, Túpac Amaru.