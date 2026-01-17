Se prepublicó reglamento de sanciones de Sanipes: Busca fortalece cumplimiento de normas que garantizan la inocuidad de productos hidrobiológicos

Mediante la Resolución Ministerial N° 000009-2026-PRODUCE, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) prepublicó el nuevo Reglamento de Infracciones y Sanciones Sanitarias de las Actividades Pesqueras y Acuícolas de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes), con la finalidad de fortalecer el régimen sancionador y promover el cumplimiento de las normas que protegen la sanidad e inocuidad de los recursos y productos de toda la cadena de valor de la pesca y acuicultura en beneficio de los consumidores.

“Con este reglamento buscamos un sistema sancionador más justo y eficiente, que proteja la salud pública sin afectar innecesariamente la sostenibilidad de las actividades productivas”, señaló el ministro de la Producción, César Quispe.

Mejoras al reglamento

El nuevo RISSPA incorpora beneficios importantes. Por un lado, clasifica a los infractores según su capacidad operativa y el riesgo sanitario asociado, permitiendo aplicar sanciones proporcionales.

Asimismo, establece topes de multas razonables y aprueba una escala diferenciada para los pequeños acuicultores, evitando afectar la sostenibilidad de sus actividades. Por otra parte, permite el fraccionamiento de las multas impuestas y actualiza el marco sancionador conforme a las nuevas obligaciones sanitarias vigentes.

Además, aplica criterios agravantes sectoriales, sancionando con mayor severidad cuando las infracciones generan lesión grave o muerte, afectan la salud de poblaciones de alto riesgo o comprometen el estatus sanitario del país.

Con estas mejoras, el reglamento pasó de un régimen sancionador uniforme para todos los agentes de la cadena de valor a un modelo diferenciado que reconoce que una mayor capacidad productiva implica un mayor riesgo sanitario. Este enfoque permite aplicar sanciones más proporcionales y razonables y, a su vez, es más severo frente a incumplimientos que generen daño a la salud pública y al estatus sanitario nacional.

Recepción de comentarios

Dado que el RISSPA se encuentra en etapa de consulta, durante los siguientes 30 días calendario, a través del correo dgparpa@produce.gob.pe, se estarán recibiendo comentarios, aportes u opiniones de los operadores pesqueros y acuícolas, así como de la ciudadanía en general, con el fin de optimizar el reglamento antes de su futura publicación