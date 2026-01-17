Lince: realizan más de 1000 atenciones preventivas en campaña de salud mental y lucha contra la depresión

Durante el evento, los vecinos recibieron atención psicológica y orientación emocional, así como servicios de psiquiatría y consultas de medicina general.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, la Municipalidad de Lince realizó 1100 atenciones preventivas en una gran campaña de salud gratuita en la Plaza Pedro Ruiz Gallo. Cumpliendo con el objetivo de la gestión edil de generar conciencia sobre la salud mental, derribar prejuicios y ofrecer un espacio de orientación y apoyo oportuno a la comunidad.

Durante el evento, organizado por la comuna linceña, los vecinos recibieron atención psicológica y orientación emocional, así como servicios de psiquiatría. Además, accedieron a consultas de medicina general, oftalmología, nutrición, optometría, dermatología, cardiología, odontología, enfermería y entre otras.

Asimismo, la campaña incluyó la presencia del Donamóvil del Banco de Sangre del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, servicios de inmunización, descarte de anemia y densitometría ósea.

También se brindaron atenciones de cosmiatría, podología y corte de cabello. La jornada estuvo acompañada de actividades recreativas, la participación artística de los integrantes de OMAPED y CIAM, y juegos lúdicos dirigidos a niños y familias, promoviendo así un enfoque integral de salud y prevención.

La gestión municipal viene impulsando la salud pública mediante ejes estratégicos como la implementación del Centro de Salud Mental Comunitario de Lince, inaugurado en septiembre de 2025. Desde su apertura a la fecha, este centro ha brindado un total de 4,632 atenciones, ofreciendo soporte a 122 personas diagnosticadas con depresión, garantizando una atención oportuna y gratuita.

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO

El centro cuenta con un equipo interdisciplinario de más de 30 profesionales, entre psiquiatras, médicos de familia, psicólogos, personal de enfermería y trabajadores sociales, quienes atienden a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.

Actualmente, las patologías diagnosticadas con mayor frecuencia son depresión, ansiedad, síndrome del maltrato y trastornos emocionales y del comportamiento, siendo la depresión moderada la más recurrente.

Con estas iniciativas, la Municipalidad de Lince reafirmó su compromiso de acercar servicios de salud mental oportunos, integrales y de calidad, promoviendo una comunidad más informada, solidaria y saludable.