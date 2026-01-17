Dictan 36 meses de prisión preventiva contra presuntos miembros de banda que extorsionaba a transportistas

La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 1) solicitó y obtuvo 36 meses de prisión preventiva para ocho presuntos integrantes de la organización criminal 'Los mexicanos'.

Según la investigación, a cargo del fiscal provincial Álvaro Rodas Farro, la banda se dedicaba a la extorsión agravada en perjuicio de empresarios de transporte público en Lima, específicamente en el distrito de Villa María del Triunfo.

Jerarquía operativa y métodos de cobro

Los investigados son Gustavo Valera, Fabrizio Aquino, William Tarazona, Jesús Herrera, Rocío Sandoval, Zoila Mendoza, José Huanca y Glendy Ramírez, quienes habrían realizado cobros extorsivos denominados 'cuotas de seguridad' o 'cuotas de protección'.

Sus primeros actos documentados se registraron en septiembre de 2024 contra una empresa de transporte, a la que se le exigió el pago de S/ 2.500 semanales para evitar atentados contra sus trabajadores y garantizar la continuidad del servicio.

Cabecilla daba órdenes desde penal de Aucallama

Durante la investigación se determinó que el presunto cabecilla, Erick Llufire Oré, impartía órdenes desde el Establecimiento Penitenciario de Aucallama en Huaral, donde se encuentra recluido. Desde allí estableció una jerarquía y un sistema de mando para el cobro sistemático de las cuotas mediante depósitos a cuentas bancarias de los integrantes de la banda o de sus familiares directos.