Intervienen búnker en VES: detienen a 42 personas que se dedicarían al sicariato y extorsión en Lima Sur

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) irrumpieron en la madrugada de este sábado en un búnker conocido como “El Pez Gordo”, ubicado en la avenida Central, en el distrito de Villa el Salvador.

En el inmueble se realizaba una reunión clandestina donde los asistentes, presuntamente vinculados al sicariato y a la extorsión, opusieron resistencia ante el ingreso de los efectivos policiales. Según informó Exitosa Noticias, se detuvo a 25 varones y 17 mujeres, todos de nacionalidad extranjera.

El general Francisco Vargas, jefe policial a cargo de la intervención, brindó detalles sobre el despliegue. “Se detectó una reunión clandestina donde estas personas, que al parecer eran de malvivir y procedencia extranjera, opusieron resistencia al personal policial”, precisó.

Incautan granada, municiones y más

Entre el arsenal incautado por los agentes policiales destacan, una granada activa, una réplica de arma de fuego, un silenciador, abundante munición de guerra, diversos celulares y sustancias alucinógenas.

Antecedentes y diligencias

Diez de los detenidos presentan antecedentes policiales por delitos como robo agravado, tráfico ilícito de drogas y violación sexual. Todos los intervenidos, junto con el material decomisado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar las investigaciones correspondientes.