Detonan artefacto explosivo frente a óptica en el centro de Lima

Una explosión provocada por un artefacto explosivo generó pánico la madrugada de este sábado en el Cercado de Lima. El ataque se registró frente a una óptica ubicada en la cuadra 4 del jirón Rufino Torrico, a pocos metros del Teatro Municipal.

De acuerdo a RPP Noticias, testigos indicaron que los presuntos autores fueron dos sujetos que llegaron en una motocicleta, uno de ellos colocó y activó el explosivo antes de escapar con su cómplice.

El estallido despertó a vecinos de la zona, muchos de los cuales salieron consternados a ver lo ocurrido. "He sentido fuerte, como una bomba, que me ha asustado. Me he quedado paralizada en mi cama... Se ve que es extorsión. Es la primera vez que pasa, yo vivo acá cuarenta años". dijo una vecina.

Investigaciones tras ataque

Tras el hecho, efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar, establecieron un perímetro de seguridad y dieron paso a los especialistas forenses para que inicien las investigaciones correspondientes.

Analizan cámaras e hipótesis

Las autoridades esperan en que las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia de la zona permitan identificar con precisión a los responsables y faciliten su posterior captura. La hipótesis principal que se maneja es que el atentado podría estar vinculado a un intento de extorsión contra el comercio afectado.