Lince promueve la salud mental con campaña gratuita contra la depresión

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que se conmemora cada 13 de enero, la Municipalidad de Lince realizará este sábado 17 de enero una campaña de salud gratuita en la Plaza Pedro Ruiz Gallo (cuadra 18 de la Av. Militar), de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., con el objetivo de generar conciencia sobre la depresión, derribar prejuicios y brindar un espacio de orientación y apoyo oportuno a la comunidad.

Durante la jornada, impulsada por la Municipalidad de Lince, los vecinos recibirán atención psicológica y orientación emocional, así como el servicio de psiquiatría, además de consultas de medicina general, oftalmología, nutrición, optometría, dermatología, cardiología y odontología.

Asimismo, la campaña incluirá el Donamóvil del Banco de Sangre del Instituto Nacional de Salud Niño San Borja, servicios de inmunización, descarte de anemia y desintometría, atenciones de cosmiatría, podología y corte de cabello, junto con actividades recreativas, participación artística de OMAPED y CIAM, y juegos lúdicos dirigidos a niños y familias, promoviendo un enfoque integral de salud y prevención.

La gestión municipal viene impulsando la salud pública con ejes de gestión como la implementación del Centro de Salud Mental Comunitario de Lince, inaugurado en septiembre de 2025. En lo que va desde su inauguración se viene brindando un total de 4632 atenciones y dando el soporte un total de 122 personas con depresión, brindado una atención oportuna y gratuita.

El centro cuenta con un equipo interdisciplinario de más de 30 profesionales, entre psiquiatras, médicos de familia, psicólogos, personal de enfermería y trabajadores sociales, atendiendo a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.

Actualmente, las patologías más frecuentes diagnosticadas son depresión, ansiedad, síndrome del maltrato y trastornos emocionales y del comportamiento, siendo la depresión moderada la más recurrente.

Con estas iniciativas, la Municipalidad de Lince reafirma su compromiso de acercar servicios de salud mental oportunos, integrales y de calidad, promoviendo una comunidad más informada, solidaria y saludable.