Exviceministro de Seguridad sobre decreto que prohibirá dos pasajeros en una moto: Es inaplicable

El presidente José Jerí anunció que en los próximos días, como parte de las medidas para combatir la criminalidad a nivel nacional, se publicará el decreto supremo que establece la prohibición de la circulación de dos personas en una misma motocicleta.

Desde un inició, el anuncio ha generado serios cuestionamientos, entre otros, de parte de las asociaciones de motociclistas, pues la medida fue implementada en abril pasado, por Dina Boluarte, pero no tuvo efectos concretos en la disminución del crimen.

Sobre el tema, Julio Corcuera, exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, en diálogo con RPP, cuestionó la medida anunciada por el Ejecutivo al indicar que sería "inaplicable", más aún considerando experiencias similares en la región.

EL PROBLEMA ES LA MOTO O LAS ARMAS

"En Colombia y Ecuador no funcionó. En el caso del Perú, esto se ha discutido, pero hay un tema de fondo: es una norma inaplicable. ¿Quién va a controlar? Imagínense a las personas de la selva cuyo medio de transporte común es una motocicleta", indicó.

"Las empresas de seguridad movilizan a su personal para que cumpla y hagan relevos en moto [...], en esta modalidad de dos personas", por lo que pide analizar bien la norma, se preguntó también "qué tanto el problema es la motocicleta como las armas".