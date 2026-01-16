Frustran asalto a minimarket recién inaugurado en Chorrillos: tres ladrones fueron detenidos

En un rápido operativo la policía detuvo a tres delincuentes en Chorrillos, eran integrantes de la banda criminal 'Rápidos del Sur', habían ingresado a un minimarket para robar el dinero de la caja registradora y productos.

El suceso se registró la noche del último martes 13 de enero, el establecimiento ubicado en el jirón 2 de la cuadra Tambo Real, había sido inaugurado hace apenas un mes y era administrado por un joven emprendedor.

ANTECEDENTES

Producto del enfrentamiento, uno de los criminales resultó herido en la pierna, fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa, donde permanece internado. Los tres delincuentes tienen antecedentes por varios delitos.

El comerciante manifestó su preocupación por posibles represalias luego de la captura de los malhechores, pidió mayor presencia policial, al señalar que en todo el sector ocurren robos y asaltos a cualquier hora del día.