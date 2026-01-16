Padre solicita apoyo para cuidar a su hijo con autismo severo y esclerosis tuberosa

Alfredo Rojas Cruz vive una situación de extrema vulnerabilidad mientras cuida a su hijo Aldo, de 20 años, diagnosticado con autismo severo y esclerosis tuberosa. Debido a la gravedad de su condición, el joven requiere atención permanente durante todo el día, lo que impide que su padre pueda desempeñar un trabajo formal.

La situación se agravó luego de que delincuentes le robaran el dinero destinado al pago del alquiler de la habitación donde viven, además de todos sus documentos personales y los de su hijo. Este hecho dejó a la familia sin recursos inmediatos y en riesgo de quedarse sin un lugar donde vivir.

Padre cuida solo a su hijo con autismo severo y enfrenta altos costos médicos

El tratamiento de Aldo incluye el uso de aceite de cannabis, cuyo costo es de 100 soles por frasco y tiene una duración aproximada de diez días. Además, el joven utiliza pañales y presenta quistes en el cerebro, lo que incrementa los gastos médicos y de cuidado diario.

Alfredo cuida solo de su hijo y señala que únicamente cuando logra dormir puede salir a Gamarra para realizar ventas informales y obtener dinero para la alimentación. Ante este panorama, solicita el apoyo de la prensa para visibilizar su caso y recibir ayuda solidaria de personas de buen corazón.