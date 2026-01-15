Clienta se niega a pagar plato de comida en pollería de SJM y lanza material inflamable a cajera

Un hecho trágico ha indignado a los vecinos de San Juan de Miraflores (SJM) después de que una clienta se negara a pagar un plato de comida dentro de una pollería del distrito y terminó lanzando un material inflamable a la cajera del local.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo a las cámaras de seguridad y las declaraciones de los familiares de la trabajadora del establecimiento, la comensal que había llegado junto a su pareja se negó a pagar el precio de los insumos. Segundos después de ello, decidió arrojar un líquido peligroso.

Producto al accionar, la colaboradora de la pollería sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en la espalda y piernas, por lo que en estos momentos se encuentra en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital del distrito.

Finalmente, al acudir a la comisaría de SJM para denunciar el hecho, la hermana de la víctima cuestionó el trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP), ya que no sometieron a peritaje la indumentaria de su familiar, del cual emana olores de combustible.