Bad Bunny en Lima: ATU amplía horarios del Metropolitano y Corredor Azul por conciertos del "Conejo Malo"

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), anunció la ampliación de los horarios del Metropolitano y el Corredor Azul por los conciertos del artista puertorriqueño, Bad Bunny, programados para este viernes 16 y sábado 17 de enero.

De acuerdo con la información difundida, las puertas del Estadio Nacional, donde se llevarán a cabo los shows, abrirá sus puertas al público desde las 3 de la tarde, mientras que el espectáculo principal está previsto a iniciar desde las 9:00 pm.

Bajo ese contexto, la ATU detalló que la estación Estadio Nacional del Metropolitano permanecerá operativa, de manera excepcional, hasta la medianoche, a fin de facilitar el traslado de los asistentes al show del "Conejo Malo".

CORREDOR AZUL AMPLÍA RUTA

Asimismo, el Corredor Azul, en su ruta 301, ampliará su servicio para conectar al público asistente al show provenientes de distritos como Barranco, Miraflores y el Rímac. El paradero habilitado se encuentra en la intersección del jirón Saco Oliveros con la avenida Arequipa.