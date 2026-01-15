TUUA: Alertan posible cancelación de vuelos directos de Lima a Miami y el Caribe

Las rutas directas desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) hacia destinos internacionales clave estarían en riesgo de cancelación en las próximas semanas debido a la aplicación de una Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) internacional, según alertó el Sindicato de Pilotos de LAN PERÚ S.A. (SIPLAP). La medida, impulsada por el concesionario Lima Airport Partners (LAP), elevaría los costos operativos y podría afectar la conectividad aérea del Perú.

En declaraciones a Infobae Perú, Ronald Viñas, presidente del SIPLAP, afirmó que LATAM Airlines ya inició el desvío de rutas directas desde Lima hacia Punta Cana y Cancún, trasladando estas operaciones a hubs regionales como Brasil. De mantenerse la tendencia, Miami, Aruba y Curazao serían los siguientes destinos en la lista, obligando a los pasajeros limeños a realizar conexiones internacionales que alargarían significativamente los tiempos de viaje.

El principal factor, explicó el gremio, es la TUUA internacional de US$11,86, que se suma a la TUUA de salida de US$30,86 ya vigente en Perú. “Esta tarifa se aplica a pasajeros en conexión internacional sin salir del aeropuerto y encarece la operación frente a otros países”, detalló Viñas, al comparar costos regionales: Brasil (US$13), Ecuador (US$28) y Chile (US$30). El sindicato, que representa a 750 pilotos (el 95% del personal de LATAM en Perú), advirtió que estas diferencias incentivan la migración de vuelos a Sao Paulo.

IMPACTO EN PASAJEROS Y EMPLEADOS

El traslado de rutas a otros países no solo impactaría en los pasajeros, que pasarían de vuelos de 4 horas a trayectos de hasta 12 horas con escalas, sino también en la economía local, el empleo aeronáutico y las empresas comerciales que operan en el aeropuerto. El SIPLAP sostiene que la TUUA debería cobrarse cuando la infraestructura esté culminada y con un monto menor (entre US$3 y US$4), además de plantear que el Estado renuncie a su 46% del cobro ante la falta de mejoras sustanciales en aeropuertos regionales.