Vuelos suspendidos por mal clima: Ositrán explica qué derechos tienen los pasajeros

Ante las condiciones climáticas adversas que afectan a diversas regiones del país, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) recordó a los pasajeros del transporte aéreo que cuentan con derechos específicos frente a retrasos o cancelaciones de vuelos, incluso cuando estos se originan por neblina densa, lluvias persistentes o vientos fuertes.

Según Ositrán, los fenómenos meteorológicos podrían generar cierres temporales de aeropuertos y suspensión de vuelos, afectando a cientos de viajeros. En estos escenarios, los pasajeros deben recibir información clara y oportuna sobre el estado de sus vuelos y conocer los canales de atención disponibles para resolver cualquier inconveniente. La supervisora exhortó a consultar de manera preventiva las páginas web, redes y aplicaciones de las aerolíneas, así como los mostradores en los terminales aéreos.

La entidad explicó que, cuando los retrasos o cancelaciones no se deben exclusivamente al clima, sino a fallas operativas, cierre de pistas o deficiencias en los servicios aeroportuarios, los usuarios pueden presentar reclamos ante las entidades prestadoras responsables de la infraestructura, siempre bajo la supervisión de Ositrán. En cambio, si el inconveniente está vinculado con la atención de la aerolínea, corresponde acudir al Indecopi.

DERECHOS, PLAZOS Y CANALES DE RECLAMO

Ositrán recordó que los pasajeros tienen derecho a presentar un reclamo dentro de los 60 días hábiles posteriores al hecho, y que la entidad prestadora está obligada a responder en un plazo máximo de 15 días hábiles. Si el usuario no queda conforme, puede interponer un recurso de reconsideración o apelación para salvaguardar sus derechos como consumidor del servicio aeroportuario.

Para brindar orientación directa, Ositrán cuenta con un centro de atención en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y oficinas desconcentradas en Arequipa, Cusco e Iquitos. Además, puso a disposición los números 943-748-668, 963-745-983 y 945-035-273, así como la Línea Gratuita 1841, a fin de atender consultas y reclamos relacionados con la operación y seguridad aeroportuaria.