Robos de celulares disminuyeron en 2025, ¿cuánto se reportó ante las empresas operadoras?

Esta reducción muestra los resultados de la implementación de medidas de control más estrictas, entre ellas, el bloqueo de equipos móviles robados, alterados o no registrados en la lista blanca.

En 2025, los usuarios reportaron a las empresas operadoras, 1 462 487 celulares robados, cifra que significó una reducción de 6.8 % frente al 2024, cuando se registraron 1 569 126 casos, informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), a partir del análisis de la información del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).

Este resultado forma parte de una tendencia sostenida. En los últimos nueve años, el reporte por robo de celulares disminuyó en 38 %, pasando de un promedio de 6456 equipos robados por día a 4007 al cierre de 2025.

El OSIPTEL explicó que esta reducción responde a la implementación de medidas de control más estrictas, entre ellas el bloqueo de equipos móviles robados, alterados o no registrados en la lista blanca del Renteseg. A ello se suman las medidas temporales adoptadas por el Estado en la lucha contra la criminalidad.

Con respecto a diciembre de 2025, el reporte de celulares robados fue de 123 202, lo que representó una caída de 9.74 % respecto al mismo mes de 2024, cuando se reportaron 136 501 casos.

Robos promedio por día y hora

De acuerdo con la información remitida por las empresas operadoras al OSIPTEL, la hora con mayor incidencia de robos diario sigue siendo a las 10:00 a. m., con un promedio de 287 celulares, seguido de las 11:00 a. m. (273) y otro pico importante a las 7:00 p. m. (262).

En cuanto a los días de la semana, los lunes concentraron el mayor número de reportes, con un promedio de 4846 casos, seguidos por el sábado (4194) y el domingo (4152), según cifras del Renteseg.