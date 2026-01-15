Óscar Arriola sobre decreto que prohíbe a dos personas en una moto: Es por el bien de las mayorías

Esta mañana, en entrevista con RPP, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, comentó sobre la próxima publicación del Decreto Supremo que prohibirá la circulación de dos personas en una moto.

Señaló que, aunque es una medida “drástica”, se busca mitigar los alarmantes índices de criminalidad que se registran, dado que la motocicleta es uno de los vehículos utilizados por el sicariato y la delincuencia común.

“Hago un llamado a los señores motociclistas… para que entremos en un aspecto de conciencia con la seguridad, que es una responsabilidad y un compromiso de todos (…) Esto es por el bien de las grandes mayorías”, declaró.

DECRETO SUPREMO

La normativa ha sido criticada por los motociclistas, algunos indicaron que ahora no podrán trasladar a su esposa ni a su hija al colegio, otros que no podrán llevar a su hermano al trabajo o a su sobrino a la academia, etc.

El presidente José Jerí anunció, en la víspera, que el decreto supremo que prohíbe el traslado de dos personas a bordo de una motocicleta será publicado oficialmente este viernes, 16 de enero, en el diario El Peruano.