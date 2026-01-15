Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima realizará subasta pública de arrendamiento de locales comerciales en el Cercado de Lima

La Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA) realizará una subasta pública de arrendamiento de locales comerciales. Conozca más sobre los requisitos y bases de postulación en la siguiente nota.

La Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA), órgano adscrito a la Municipalidad Metropolitana de Lima, realizará una subasta pública de arrendamiento de locales comerciales ubicados en el Cercado de Lima, como parte de los procesos regulares de gestión de bienes de propiedad municipal.

La convocatoria comprende cuatro inmuebles destinados a usos de oficina y comercio gastronómico, los cuales se rigen por condiciones y usos previamente establecidos, conforme a la normativa vigente aplicable al Centro Histórico de Lima.

El acto público de subasta se realizará el martes 21 de enero de 2026, a las 10:00 a. m., en el Auditorio Taulichusco del Museo Metropolitano de Lima, ubicado en la avenida 28 de Julio N.º 800, Cercado de Lima.

La venta de bases, inscripción de postores y recepción del depósito de garantía se efectuará del 9 al 20 de enero, a partir de las 8:30 a. m. hasta la 1:00 p. m y desde las 2:00 p. m. hasta las 4:30 p. m. Asimismo, las consultas podrán realizarse dentro del mismo periodo a través del correo institucional subasta@emilima.com.pe, con atención a la Subgerencia de Promoción Inmobiliaria y Mercados.

Los interesados podrán acceder a mayor información y a las condiciones del proceso conforme a lo señalado en las bases de la subasta.