El Agustino: cansados de los constantes asaltos vecinos queman mototaxi usado por delincuentes

Un grupo de vecinos quemó un mototaxi que era utilizado por dos delincuentes para realizar robos al paso. El incidente se registró en la avenida Garcilaso de la Vega, en el distrito de El Agustino.

Según revelaron los moradores a RPP, persiguieron a los criminales por varias cuadras, pero lograron escapar dejando abandonado su mototaxi. Inmediatamente los residentes quemaron la unidad.

PATRULLAJE PREVENTIVO

Al lugar, llegaron efectivos de la comisaría del sector, para realizar las diligencias correspondientes. Los agentes policiales corroboraron que el vehículo menor quedó reducido a cenizas.

Los vecinos, indignados, exigieron a la Policía Nacional y a las autoridades de El Agustino identificar y capturar a los ladrones. Asimismo, pidieron incrementar el patrullaje preventivo.