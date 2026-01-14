Minedu inicia nuevo y ágil proceso de destaque docente 2026

El Ministerio de Educación (Minedu) inició el proceso de destaque docente 2026, que se desarrollará bajo una nueva normativa que moderniza y fortalece el procedimiento, con el fin de mejorar las condiciones laborales del magisterio y asegurar un servicio educativo oportuno y eficiente en todo el país.

El destaque es un desplazamiento temporal que permite al docente nombrado trasladarse a una plaza vacante de iguales características ubicada en una institución educativa, UGEL o DRE distinta, por un periodo mínimo igual o mayor a treinta días y hasta por un año (31 de diciembre).

“El nuevo proceso de destaque responde a un objetivo clave: seguir garantizando que nuestros maestros trabajen en condiciones más favorables y puedan desempeñarse donde más se les necesita”, señaló el ministro de Educación, Jorge Figueroa. “Con estas mejoras, agilizamos trámites, ampliamos oportunidades y reforzamos un enfoque humano orientado al bienestar docente”, agregó.

En este proceso pueden participar docentes nombrados, directivos de II. EE., jerárquicos de educación básica y técnico-productiva, así como especialistas de educación de las UGEL y DRE.

La nueva norma introduce mejoras sustantivas, entre ellas, la posibilidad de renovación del destaque, siempre que el docente apruebe la evaluación correspondiente y la plaza permanezca vacante para el siguiente año.

El proceso considera tres causales de destaque: necesidad institucional, unidad familiar y salud. La causal de necesidad institucional es invocada por las DRE y UGEL por urgencia del servicio.

Los docentes interesados en la renovación del destaque deberán presentar sus solicitudes el 13 y el 14 de enero en la mesa de partes virtual o física de la UGEL o DRE de destino, mientras que los que deseen participar en el destaque por unidad familiar deberán presentar su solicitud entre el 19 y 21 de enero, indicando la causal y adjuntando la documentación que acredite los requisitos y parentesco.

Con estas mejoras, el Minedu reafirma su compromiso de fortalecer las condiciones laborales de los docentes, garantizar procesos ágiles y transparentes, y contribuir con la continuidad del servicio educativo en beneficio de millones de estudiantes en el país.