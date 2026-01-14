Chaclacayo: tren arrolla a hombre cuando intentaba cruzar vía

A tempranas horas de la mañana de este miércoles 14 de enero, un hombre perdió la vida después de que un tren de la empresa Ferrocarril Central lo arrollara al momento de intentar cruzar la vía en Chaclacayo.

El suceso trágico se registró en el kilómetro 20 de la Carretera Central. La víctima perdió la vida al instante. Tras este hecho, los vecinos de la zona revelaron que hay un alto riesgo para los ciudadanos cuando transitan por la calle del distrito.

FERROCARRIL CENTRAL EMITE PRONUNCIAMIENTO

Tras este hecho, la empresa Ferrocarril Central emitió un pronunciamiento sobre el acontecimiento, enfatizando que colaborarán para que todo el hecho se esclarezca lo más pronto posible. “Vamos a dejar como empresa a que ellos hagan la investigación con todo el peritaje, levantamiento de información que han hecho y determinar qué pudo haber pasado”.

Cabe mencionar que la víctima no ha logrado ser identificada; sin embargo, los vecinos de la zona revelaron que el hombre era conocido como ‘Kikin’, quien trabajaba todos los días en la venta de periódicos por diversos puntos de Chaclacayo.