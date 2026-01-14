Centro de Lima: Comercios afectados tras incendio en jirón Washington

Un incendio subterráneo registrado en la cuadra 13 del jirón Washington, en el Cercado de Lima, provocó este miércoles la interrupción del servicio eléctrico, internet y telefonía en galerías y comercios de la zona, generando alarma entre comerciantes y transeúntes. La emergencia se originó bajo la calzada, en equipos eléctricos energizados, lo que obligó a una rápida intervención de los equipos de emergencia.

El siniestro ocurrió alrededor de las 15:16 horas y motivó el cierre temporal del tránsito vehicular y peatonal en la intersección con el jirón Bolivia, una de las zonas de mayor movimiento comercial del centro de la capital. La situación obligó a la evacuación preventiva de algunos locales, mientras las autoridades trabajaban para evitar riesgos mayores.

Personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú desplegó cinco unidades especializadas para controlar el fuego, mientras la Policía Nacional del Perú (PNP) acordonó el área y apoyó en el desvío del tránsito. Pese a la complejidad del incidente, no se reportaron víctimas ni heridos, aunque las labores se vieron dificultadas por la presencia de energía activa en las instalaciones afectadas.

EMERGENCIA PARALIZÓ COMERCIOS

Como consecuencia del incendio, decenas de galerías y establecimientos se quedaron sin electricidad, internet ni telefonía, lo que obligó a suspender sus actividades comerciales. Mientras tanto, las autoridades informaron que la emergencia se mantiene en estado de monitoreo, se evalúan los daños en la infraestructura subterránea y se coordina con las empresas proveedoras para el restablecimiento progresivo de los servicios afectados en esta zona del centro de Lima.