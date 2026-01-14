Acuña deslinda de listas de APP con antecedentes: “Recién me estoy enterando”

A pocos meses de las Elecciones Generales de 2026, Alianza para el Progreso (APP) enfrenta una fuerte controversia tras revelarse que varios de sus candidatos al Congreso cuentan con antecedentes penales. Consultado sobre el tema, el líder y candidato presidencial César Acuña aseguró que recién tomó conocimiento de la situación y anunció que pedirá explicaciones dentro de su partido.

El pronunciamiento se dio durante una actividad política en Jesús María, donde Acuña recordó que APP cuenta con una comisión encargada de evaluar a los postulantes. En ese marco, sostuvo que el objetivo del partido es presentar candidatos idóneos y reiteró que el próximo Congreso debe recuperar credibilidad ante la ciudadanía.

No obstante, al ser confrontado por la presencia de al menos catorce postulantes con sentencias judiciales, el fundador de APP se mostró sorprendido y reconoció fallas en el proceso de selección. “Recién me estoy enterando, tengo que revisar y pedir que me expliquen por qué se permitió la inscripción de personas con antecedentes”, señaló, marcando distancia de las decisiones adoptadas por los órganos internos.

ANTECEDENTES PENALES EN LA MIRA DEL PROCESO ELECTORAL

Según un informe periodístico reveló que más de 250 candidatos al Congreso, pertenecientes a diversas agrupaciones, registran condenas por delitos como corrupción, peculado, estafa, violencia familiar y otros ilícitos. Entre los partidos con mayor número de casos figuran Podemos, Fuerza Popular, Perú Libre y el propio APP.

Expertos advierten que la magnitud del proceso electoral, con cerca de 10 mil postulantes a nivel nacional, complica los filtros de control. Mientras José Luis Gargurevich, de Proética, remarca que los partidos deben asumir la responsabilidad de depurar sus listas, el especialista electoral José Tello señala que, aunque el Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza, el marco legal vigente permite que algunos candidatos con antecedentes logren superar los controles.