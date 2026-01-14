Petroperú: trabajadores anuncian huelga nacional de 72 horas desde el 19 de enero

Una nueva crisis sacude a Petroperú. La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú anunció una huelga nacional de 72 horas que se iniciará a las 00:00 horas del 19 de enero, en rechazo a la gestión del Gobierno frente a la situación financiera de la empresa estatal y para exigir la renuncia de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

La medida fue confirmada por el secretario general del gremio, Rafael Noblecilla, quien señaló que la titular del MEF Denisse Miralles, es considerada por los trabajadores como “la principal responsable de la crisis interna” que atraviesa Petroperú. El dirigente sostuvo que la protesta busca llamar la atención del Ejecutivo ante la falta de respaldo financiero del Estado y decisiones que, según denuncian, ponen en riesgo la estabilidad de la empresa.

El gremio alertó sobre una supuesta “privatización encubierta”, reflejada —según indican— en decretos de urgencia que plantean una reducción de personal. Aunque la ministra Miralles negó despidos masivos de 1,800 trabajadores y habló de incentivos para desvinculaciones voluntarias, los sindicatos cuestionan la falta de diálogo y criticaron que los ministros de Economía y de Energía y Minas no asistieran a la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

FALTA DE LIQUIDEZ AGUDIZA CRISIS

En relación con la situación financiera de Petroperú y la reciente rebaja de calificación por parte de Fitch, Noblecilla afirmó que el problema central es la falta de liquidez y no una mala gestión interna, señalando que sin garantías del Estado es imposible revertir los resultados. Además, indicó que si bien están abiertos a evaluar el tamaño de la empresa o reducir el número de gerencias —actualmente 36—, consideran que estas decisiones no deberían ejecutarse en un gobierno transitorio.

(rpp)