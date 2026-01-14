Samahara Lobatón reaparece tras difusión de video de agresión

La influencer Samahara Lobatón reapareció públicamente luego de la difusión de un video que expone una presunta agresión física por parte de Bryan Torres, padre de sus hijos. La joven fue interceptada por las cámaras del programa Amor y Fuego, que buscaban conocer su estado emocional y las medidas que estaría tomando tras el grave episodio de violencia familiar.

Visiblemente afectada y con semblante serio, Samahara evitó brindar declaraciones ante las insistentes preguntas del equipo periodístico, que le consultó si temía por su seguridad o por su vida. Pese a la gravedad del caso, la influencer optó por mantener silencio y una actitud reservada frente a cámaras, mientras el hecho continúa generando fuerte repercusión en el ámbito mediático y en redes sociales.

PRESENCIA DEL MIMP

Durante la intervención de la prensa, se confirmó que Melissa Klug, madre de Samahara, se encontraba en la vivienda brindándole respaldo. Las imágenes captaron un emotivo abrazo entre ambas, reflejando el apoyo familiar en medio del delicado momento que atraviesa la influencer tras la denuncia pública de agresión.

Asimismo, representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) acudieron al domicilio para ofrecer orientación y apoyo especializado a Samahara Lobatón. La presencia de la entidad estatal se dio como parte del protocolo de atención a víctimas de violencia, en coordinación con las diligencias que se vienen realizando.

POSIBLE DENUNCIA CONTRA BRYAN TORRES

Melissa Klug también fue abordada por los reporteros y consultada sobre las acciones legales que se podrían emprender contra Bryan Torres. Ante la pregunta directa sobre si presentarán una denuncia formal, respondió escuetamente: “Espero”, dejando entrever que el proceso legal seguiría su curso conforme avancen las investigaciones.

La empresaria reiteró su intención de acompañar a su hija en todo el proceso y buscar justicia frente a lo ocurrido. Mientras tanto, el caso continúa en evaluación y ha reavivado el debate sobre la violencia contra la mujer, la protección a las víctimas y la responsabilidad legal en episodios de agresión dentro del entorno familiar.