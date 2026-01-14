Paro de transportistas HOY 14 de enero: así se desarrolla la paralización en Lima y Callao

Gremios de transportistas formales acatan desde las primeras horas de este miércoles 14 de enero un paro de 24 horas en Lima Metropolitana y el Callao, en protesta por el aumento de atentados y extorsiones contra conductores.

Martín Ojeda, representante del gremio de Transportistas Unidos, aclaró en diálogo con Buenos Días Perú que la medida es promovida exclusivamente por el transporte formal. "Nosotros hemos coordinado el lugar, aquí en Acho para la reunión, con otros gremios informales no tenemos nada que coordinar", manifestó.

Jerí anuncia reuniones constantes con transportistas

Cerca de las 9 de la mañana, el presidente José Jerí llegó a la plazuela de Acho para reunirse con los dirigentes. Tras el encuentro, el mandatario anunció que mantendrá una comunicación más estrecha y periódica con el sector.

"A partir de ahora, vamos a tener una comunicación mucho más estrecha con el sector transporte... yo vengo donde están ellos", manifestó Jerí, comprometiéndose a reunirse cada 15 o 20 días para evaluar avances.

Ley contra extorsión y sicariato entraría en vigencia el lunes

Además, reiteró el plazo para la implementación de medidas legales contra la extorsión. El jefe de Estado anunció que la Ley 32490, que establece medidas extraordinarias contra la extorsión y el sicariato en el sector transporte, será publicada a más tardar el domingo 18 de enero para que entre en vigencia el lunes 19.