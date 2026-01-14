Ministerio Público asignará códigos reservados para proteger a denunciantes de extorsión y sicariato

El Ministerio Público implementará un mecanismo para otorgar un código reservado que proteja la identidad de las víctimas y testigos que denuncien delitos de extorsión y sicariato en agravio de empresas de transporte público y comerciantes.

La medida, establecida en los Lineamientos aprobados mediante la Resolución N.° 098-2026-MP-FN, tiene como fin reducir los posibles riesgos de exposición y represalias, incentivando así la formalización de denuncias.

La resolución fue emitida por el fiscal de la Nación (i), Tomás Aladino Gálvez Villegas, acogiendo la propuesta formulada por el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR), Jorge Chávez Cotrina. Este procedimiento constituye una respuesta institucional frente al incremento de denuncias por estos delitos y busca fortalecer la investigación fiscal en casos vinculados a bandas criminales.

Mecanismo excepcional

Los lineamientos establecen un mecanismo excepcional que asigna un código reservado al denunciante desde la etapa inicial de la investigación. Con esto, se busca disminuir la omisión de reportes por temor a represalias y mejorar la obtención de información relevante para la persecución penal, garantizando condiciones de seguridad que permitan una intervención fiscal más eficaz.

Lucha contra criminalidad

En una nota de prensa, la institución señaló que "reafirma su compromiso con la lucha frontal contra la criminalidad organizada, fortaleciendo el trabajo especializado de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada y adoptando medidas concretas que protejan a los ciudadanos afectados por estos delitos".