Paro de transportistas HOY 14 de enero: establecimientos de salud brindarán atención con normalidad

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que todos los institutos, establecimientos de salud y hospitales de Lima Metropolitana brindarán atención con normalidad durante el paro de transportistas que se realiza este miércoles 14 de enero.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de X (Antes Twitter), la institución precisó que las citas programadas, consultas, procedimientos y cirugías se desarrollarán conforme a lo establecido.

"Las citas previamente programadas, así como los procedimientos, consultas y cirugías, se desarrollarán conforme a lo establecido, garantizando la continuidad de los servicios de salud", se lee en el documento oficial.

Medidas de contingencia

Además, el Ministerio de Salud resaltó que se están tomando las medidas de contingencia necesarias para asegurar la atención de todos los asegurados en el contexto de la protesta convocada por el sector transportes.

Reprogramación de citas

El ministerio indicó que las personas que, por razones ajenas a su voluntad, no puedan asistir a sus citas podrán reprogramarlas directamente en el establecimiento de salud u hospital donde fueron asignadas.