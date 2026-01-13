Ministerio de la Mujer califica agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón como tentativa de feminicidio

Luego de la denuncia que interpuso Melissa Klug a Bryan Torres por agresión en agravio de Samahara Lobatón, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) utilizó sus redes para emitir un pronunciamiento sobre el caso de la influencer.

En el post difundido, el MIMP calificó el accionar realizado por el salsero en contra de la hija de Abel Lobatón como una tentativa de feminicidio, por lo que, desde la entidad, darán todo el respaldo necesario para que el hecho no quede a la deriva.

“Respecto al caso de influencer víctima de tentativa de feminicidio por parte de su pareja, en el distrito de Surco, el Programa Nacional Warmi Ñan tomó acción a través de un equipo de profesionales, brindando la atención inicial a la agraviada. Estamos trabajando de manera coordinada con la Policía y la Fiscalía para que el caso no quede impune”, indicaron.

QUISIERON DESAPARECER A SAMAHARA

De acuerdo a las declaraciones de Melissa Klug al Trome por la agresión que sufrió Samahara Lobatón por parte de Bryan Torres, el padre de su última nieta intentó desaparecer a su hija. “Él (Bryan Torres) ha intentado matar a mi hija, asfixiarla con la almohada y reventarle la plancha en la cabeza”.