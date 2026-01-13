Mininter abría sido estafado con más de 63 millones de dólares en compra de avión para la PNP

Un informe de investigación reveló que el Ministerio del Interior (Mininter) habría sido estafado en la compra de un avión An-74 para la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de que la empresa estatal ucraniana Antonov confirmara oficialmente que la firma contratada, Aero Express FZE, presentó documentos falsos y nunca estuvo autorizada para fabricar dicha aeronave, pese a haber recibido un contrato por US$63,9 millones.

Según la documentación citada, la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del Mininter adjudicó el contrato el 31 de octubre de 2025, durante el gobierno del presidente interino José Jerí, a favor de la empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos. La alerta se produjo recién después de que la Contraloría General de la República detectara serias deficiencias en el proceso de licitación, lo que motivó una consulta directa a Antonov.

La respuesta de la compañía ucraniana fue categórica. En una comunicación oficial enviada por vía diplomática, su director en funciones, Yevhen Havrylov, señaló que “son completamente falsos los documentos presentados por Aero Express FZE” y precisó que Antonov es el único titular de los derechos de propiedad intelectual del modelo An-74, los cuales nunca fueron transferidos a dicha empresa ni a terceros.

ANTONOV NIEGA LICENCIAS Y DESMIENTE AUTORIZACIÓN

Havrylov explicó que Antonov solo otorgó dos licencias históricas para la fabricación del An-74: una a la empresa estatal de aviación de Járkov (Ucrania), hoy suspendida por la invasión rusa, y otra a la firma rusa “Polet”, que dejó de producir aeronaves en 2003. Aero Express FZE no figura entre los licenciatarios, y actualmente no existen fabricantes certificados de este modelo en el mundo.

Pese a ello, Valery Paniklov, ciudadano ruso que controla Aero Express FZE, aseguró al Estado peruano que contaba con una supuesta autorización firmada por el exdirector de Antonov, Sergei Bychkov, versión que fue desmentida de manera tajante. Antonov calificó el documento como “una falsificación completa”, indicando que la firma no es auténtica y que Bychkov dejó el cargo meses antes de la fecha consignada.

La investigación identifica a Aero Express FZE como una empresa de papel, sin capacidades técnicas para producir aeronaves, y recuerda que incluso el embajador de Ucrania en Lima había advertido previamente que el An-74 dejó de fabricarse hace años. El contrato fue adjudicado durante la gestión del entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y firmado por el exjefe de la OGAF, Ronnie Matienzo, quien renunció semanas después de concretada la operación.

(la república)