Día contra la Depresión: Línea 113 brinda orientación y apoyo psicológico gratuito las 24 horas del día

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que se conmemora cada 13 de enero, el Ministerio de Salud (Minsa) recuerda a la ciudadanía que cuenta con distintos servicios gratuitos y de fácil acceso para el cuidado de la salud mental en todo el país.

Entre ellos destaca la Línea 113, opción 5, que brinda apoyo psicológico las 24 horas del día. A través de este servicio, profesionales de la salud mental escuchan y orientan a personas con síntomas de tristeza, pérdida de interés en actividades cotidianas, cansancio, alteraciones del sueño o cambios en el apetito.

PRIORIDAD PARA EL GOBIERNO

Asimismo, el sector salud dispone de 302 centros de salud mental, además de servicios especializados en hospitales y locales del primer nivel de atención en todo el país. En estos espacios se brinda atención integral a cargo de equipos conformados por psiquiatras, psicólogos, terapeutas y otros profesionales.

El ministro de Salud, Luis Quiroz, resaltó que la salud mental es una prioridad para el Gobierno y reafirmó el compromiso de acercar los servicios a la población. “Queremos decirle a los peruanos que no están solos. La depresión es una condición que tiene tratamiento. Buscar ayuda es un paso importante hacia el bienestar”, señaló.