Volver a estudiar en la adultez: pasos clave para completar la educación básica en 2026

Volver a estudiar la primaria o secundaria de adulto es una opción creciente para completar la educación pendiente y mejorar las perspectivas personales y profesionales.

Retomar los estudios básicos es un paso desafiante, pero también una oportunidad transformadora. La educación es reconocida por organismos internacionales, entre ellos la ONU, como un derecho fundamental y una herramienta clave para reducir desigualdades. Por ello, impulsar que más adultos peruanos culminen su educación básica resulta esencial tanto para su desarrollo personal como para el crecimiento del país.

Según cifras del Ministerio de Educación, más de 180 mil personas han retomado sus estudios a través de la Educación Básica Alternativa (EBA), una modalidad que ofrece opciones flexibles para quienes no culminaron la educación básica en el sistema regular. La mayor parte de la matrícula se concentra en el nivel secundario y muestra una participación equilibrada entre hombres y mujeres, evidenciando el interés de los adultos por cerrar su etapa escolar.

Cesar Dávila, gestor del Vallejo, señala que la (EBA) ofrece horarios flexibles, lo que la hace ideal para personas que trabajan o tienen responsabilidades familiares. “Esta modalidad educativa está disponible en centros tanto públicos como privados y se encuentra principalmente en áreas urbanas, donde reside la mayoría de la población adulta interesada en finalizar sus estudios”.

En este sentido, el especialista recomienda considerar algunos pasos clave que pueden facilitar el regreso a las aulas y contribuir a la continuidad de los estudios:

Definir el nivel pendiente . Determinar el nivel educativo (primaria incompleta o secundaria incompleta) permite asignar recursos, programas y acompañamiento pedagógico óptimos, asegurando una reincorporación eficiente y el logro de la educación básica completa en 2026.

Revisar la documentación disponible. Contar con certificados de estudios previos y el Documento Nacional de Identidad (DNI) no solo agiliza el proceso de matrícula, sino que son documentos fundamentales e indispensables para cualquier persona adulta que desee retomar y completar su educación básica. La presentación de estos documentos permite a la institución educativa verificar la identidad del postulante y validar el nivel de estudios alcanzado anteriormente.

Evaluar horarios y ubicación. Elegir una institución educativa que se ajuste a la rutina diaria es crucial para asegurar la continuidad en el proceso de completar la educación básica en la adultez. Es fundamental evaluar opciones que ofrezcan flexibilidad, como horarios o clases nocturnas, y modalidades de estudio diversas (virtual, semipresencial). Si la modalidad es presencial, la ubicación debe ser de fácil acceso.

Informarse sobre los periodos de matrícula. En la Educación Básica Alternativa (EBA), es fundamental entender que los periodos de matrícula, inicio y fin de las actividades académicas no necesariamente se alinean con el calendario escolar regular de la Educación Básica Regular (EBR). Esta desincronización se debe a la naturaleza flexible y modular de la EBA, diseñada para adaptarse a las necesidades, horarios y trayectorias educativas diversas de las personas jóvenes y adultas que buscan completar su educación básica.

“Volver a estudiar en la adultez no significa empezar de cero, sino retomar un camino con mayor claridad sobre lo que se quiere lograr. Esta modalidad educativa reconoce esas trayectorias distintas y ofrece una oportunidad real para cerrar una etapa pendiente”, señala el gestor del CEBA César Vallejo, institución que acompaña a jóvenes y adultos en el proceso de culminar la educación básica.

Más allá de la edad o del tiempo transcurrido, retomar los estudios suele estar vinculado a objetivos concretos: mejorar las oportunidades laborales, acceder a formación técnica o superior, o cumplir una meta personal postergada por años. En ese camino, informarse y planificar con anticipación puede marcar la diferencia para completar la educación básica en 2026.