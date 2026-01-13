Melissa Klug acusa a Bryan Torres tras video de violencia: “Intentó matar a mi hija Samahara”

Un nuevo escándalo sacude al espectáculo peruano. Las imágenes de una presunta agresión ocurrida en un entorno íntimo desataron la indignación pública y encendieron las alertas sobre la seguridad de la influencer Samahara Lobatón.

“HA INTENTADO MATAR A MI HIJA”

Melissa Klug se pronunció visiblemente afectada luego de conocerse un video que mostraría una agresión física de Bryan Torres contra su hija Samahara Lobatón. Abordada por las cámaras del programa Amor y Fuego, la empresaria lanzó una dura acusación al señalar que la violencia habría puesto en riesgo la vida de la joven.

“Él ha intentado matar a mi hija, asfixiarla con la almohada y reventarle la plancha en la cabeza”, declaró Klug, quien además sostuvo que la situación “ha sobrepasado cualquier límite”. Sus palabras se dieron tras la difusión de versiones que señalan que el hecho habría ocurrido en la habitación que la pareja compartía.

CONMOCIÓN EN LA FARÁNDULA

Las declaraciones de Melissa Klug y los testimonios expuestos en televisión provocaron una ola de reacciones en el mundo del espectáculo y en redes sociales. Diversas figuras expresaron su preocupación por la integridad de Samahara Lobatón y pidieron que se tomen medidas urgentes frente a un presunto caso de violencia doméstica.

Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones mediáticas a la espera de un pronunciamiento oficial de las partes involucradas y del esclarecimiento de los hechos. La difusión del video y los relatos posteriores han vuelto a poner en debate la protección de las víctimas y la responsabilidad frente a este tipo de denuncias.