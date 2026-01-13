Video de presunta agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón genera indignación

La difusión de un material audiovisual con imágenes explícitas reabrió el debate sobre la violencia de género y la responsabilidad mediática. El registro, que circuló primero de forma privada, se filtró a plataformas digitales y provocó una reacción en cadena.

VIDEO EN REDES GENERA CONMOCIÓN

En las últimas horas, usuarios de redes sociales compartieron un video que mostraría a Bryan Torres agrediendo físicamente a Samahara Lobatón en un espacio privado. El material fue divulgado por creadores de contenido, entre ellos el tiktoker conocido como El chico de las críticas, quien señaló que las imágenes son “bastante fuertes” y describió golpes, forcejeos y un presunto intento de asfixia con una almohada.

Según el relato del creador, el video —de poco más de dos minutos— habría circulado inicialmente de manera reservada antes de filtrarse en TikTok. La crudeza de las escenas motivó cuestionamientos sobre la exposición de la pareja y llamados urgentes a la protección institucional, en un contexto marcado por antecedentes públicos de conflictos y reconciliaciones.

REACCIONES ANTE LA VIOLENTA AGRESIÓN

El impacto del video se trasladó a la televisión. Samuel Suárez, responsable de Instarándula, expresó indignación y preocupación por la integridad de Samahara, subrayando que “ninguna mujer merece ser golpeada” y alertando sobre el riesgo vital que se observa en las imágenes.

Previamente, Rodrigo González y Gigi Mitre interrumpieron la programación de Amor y Fuego por Willax TV para describir lo observado. González afirmó que el uso de una almohada sugeriría una intención de no dejar huellas visibles, mientras Mitre sostuvo que conductas de ese tipo “merecen sanción penal”.

Los conductores pidieron que Samahara Lobatón no quede sola y exigieron la intervención de las autoridades, aludiendo a la posible dimensión legal del caso. También se planteó la procedencia del video, al señalarse que solo personas del entorno íntimo tendrían acceso al registro, lo que algunos interpretan como una señal de auxilio. Las imágenes, por su nivel de violencia, han intensificado el debate público y el llamado a medidas de protección inmediatas.