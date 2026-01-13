Detienen a un padre y su hijo en el Cusco: mataron a joven que les reclamó por el robo de su celular

Un padre y su hijo fueron detenidos por estar presuntamente implicados en el homicidio de un joven de 28 años, ocurrido en la urbanización Los Incas, en la ciudad del Cusco.

El coronel Walter Poma, jefe de la división de Investigación Criminal del Cusco, indicó que los detenidos habrían agredido a la víctima porque les reclamó la sustracción de su teléfono.

Los tres bebían licor en un parque, la víctima los culpó de robarle su celular, padre e hijo comenzaron a golpear al joven hasta causarle la muerte, los vecinos llamaron a la policía.

ANTECEDENTES POR VIOLENCIA FAMILIAR

Los supuestos agresores son Abel C. Q., de 51 años, y su hijo Arnold C. H. de 30, intervenidos en flagrancia en la calle Puputi, Cusco. La víctima fue identificada como Estanislao F.

Los intervenidos tienen antecedentes por violencia familiar y habrían reconocido que agredieron a la víctima. Sobre el padre e hijo está vigente una detención preliminar por siete días.