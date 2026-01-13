Capturan a presunto cabecilla de extorsionadores en Surco: se le decomisó arma, municiones y dinamita

En un amplio operativo, la Policía Nacional detuvo a José Rodríguez (39), alias ‘Chon’; presunto cabecilla de la banda de extorsionadores ‘Los Amigos del Sur’. El sujeto fue capturado en la urbanización Prolongación Benavides, en Surco.

En su poder, el sospechoso tenía un arma de fuego, municiones, cartuchos de dinamita, teléfonos celulares y otros documentos. La organización criminal está vinculada a actos de extorsión contra diversas empresas de transporte, informa RPP.

EL MONSTRUO

Hace unos días, fueron detenidos tres presuntos integrantes de esta organización criminal, en un operativo realizado en Villa María del Triunfo, durante los intensos interrogatorios, los intervenidos habrían facilitado la ubicación del cabecilla.

Sobre el tema, Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional, dijo que alias ‘Chon’ tienen el mismo nivel de peligrosidad que el criminal Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, actualmente recluido en Paraguay.