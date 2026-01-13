Elecciones 2026: seis misiones de observación internacional vigilarán transparencia de comicios

En entrevista con TV Perú, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela Martínez, informó que seis organismos internacionales desplegarán misiones de observación en los comicios generales que se realizarán en nuestro país el 12 de abril.

Se trata de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), el Centro Carter, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) y la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB).

SUFRAGIO EN EL EXTRANJERO

El Canciller dijo también que, junto con las respectivas entidades electorales y las autoridades de las naciones anfitriones, se colocará unas 4 000 mesas de sufragio para los más de 1 210 813 de peruanos habilitados para emitir su voto en el exterior.

Finalmente, el diplomático indicó que estas semanas los consulados están contratando locales de votación. En América votan 757 697 peruanos; 403 388 en Europa; 41 413 en Asia; 7 918 connacionales en Oceanía; y 397 ciudadanos en África.