Accidente en avenida Brasil: camión impacta contra puente y deja dos heridos

Un camión de carga impactó violentamente contra el puente de la avenida Brasil, en el cruce con la avenida La Marina, en el límite entre Magdalena del Mar y Pueblo Libre, dejando dos personas heridas y ocasionando daños visibles en la estructura, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

El accidente ocurrió la tarde de este lunes cuando el vehículo pesado circulaba por la avenida Brasil, pese a que en el lugar existe un letrero de gran tamaño que restringe el paso solo a autos y establece una altura máxima permitida de 2.30 metros, advertencia que habría sido ignorada por el conductor.

De acuerdo con las primeras diligencias policiales recogidas por RPP, el chofer del camión habría manejado a excesiva velocidad, lo que provocó que no lograra maniobrar a tiempo y terminara impactando contra la parte inferior del puente, generando alarma entre peatones y conductores que transitaban por la zona.

CONDUCTOR Y COPILOTO RESULTARON HERIDOS

Tras el choque, el conductor y su copiloto resultaron con diversas lesiones y fueron trasladados a una clínica cercana para recibir atención médica, mientras que el camión fue remolcado y llevado a la comisaría de Magdalena del Mar para continuar con las investigaciones correspondientes.

Vecinos del sector señalaron que este tipo de accidentes es recurrente en este tramo de la avenida Brasil, principalmente por la imprudencia de conductores de vehículos pesados que incumplen las restricciones, poniendo en riesgo la seguridad de los peatones y choferes.