Policía que abatió a sicario en Comas es ascendido: José Jerí destacó su trabajo

El último jueves 8 de enero, un policía abatió a un sicario en Comas, minutos después de que el criminal terminara asesinado al chofer de transporte público. El accionar policial fue reconocido esta tarde en Palacio de Gobierno.

Durante una ceremonia donde estuvieron presentes el presidente José Jerí, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, se anunció el ascenso de Erickson Pozo Reátegui al grado de suboficial de primera.

JOSÉ JERÍ DESTACÓ SU TRABAJO

Al tomar la palabra, el mandatario del país destacó el trabajo que realizó Pozo Reátegui al enfrentar al delincuente, y aseguró que desde el Gobierno que encabeza, le darán todo el respaldo necesario a los agentes que cumplan con su labor.

“Necesitamos como país más Erickson, policías valientes que conforme a ley actúen sin dudar. Nuestro compromiso es con ellos cuando se presenten otro tipo de personas a amenazar el accionar adecuado de nuestra Policía”, comentó.

Cabe mencionar que Erickson Pozo Reátegui participó en un operativo que dio con la ubicación y liberación de Jackeline Salazar, quien era su esposa y se había convertido en una de las víctimas de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'.