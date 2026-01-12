Vizcarra fue trasladado del penal Barbadillo y llevado a hospital de Ate: ¿Qué pasó?

El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado de emergencia este lunes desde el penal de Barbadillo hacia un establecimiento de salud en Ate Vitarte, generando preocupación entre sus simpatizantes y miembros del partido Perú Primero sobre su estado de salud.

Horas después, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) aclaró que Vizcarra Cornejo acudió a una cita médica programada en el hospital Lima Este Vitarte, perteneciente al Ministerio de Salud (MINSA), traslado que se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y conforme a los protocolos penitenciarios vigentes.

A través de un comunicado oficial, el INPE indicó que el exmandatario retornó al penal de Barbadillo en condiciones normales, descartando complicaciones posteriores a la atención médica y precisando que el procedimiento se desarrolló sin incidentes.

Este episodio no es aislado, ya que en diciembre del año pasado el exjefe de Estado fue trasladado al mismo hospital de Ate tras sufrir una descompensación vinculada a una afección cardiaca, situación por la cual recibió atención especializada antes de regresar al centro penitenciario bajo custodia.

SENTENCIA CONTRA VIZCARRA

Actualmente, Martín Vizcarra cumple una condena de 14 años de prisión efectiva tras ser hallado culpable por delitos de corrupción en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, sentencia que también incluye nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de 730 días multa, según lo dispuesto por el Poder Judicial.