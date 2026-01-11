Panamericana Televisión estrena canal de YouTube para transmisión de noticieros

Panamericana Televisión anunció el lanzamiento de su nuevo canal de YouTube “Panamericana TV Noticias”, una estrategia desde la cual se podrán seguir en vivo todos sus noticieros durante este 2026. Con esta iniciativa, la casa televisiva busca fortalecer su presencia digital y ampliar su alcance a audiencias que consumen información a través de dispositivos móviles y redes sociales.

La puesta en marcha de este nuevo canal coincide con una renovación de la programación informativa y de opinión del canal, que incluye el regreso de Phillip Butters a la pantalla chica con su programa “Combutters”, cuyo estreno está previsto para este lunes 12 de enero. La señal apunta a reforzar su propuesta de contenidos en un año clave para el acontecer político y social del país.

A través de Panamericana TV Noticias, los usuarios de YouTube podrán seguir en tiempo real espacios emblemáticos como 24 Horas, Buenos Días Perú, El Dominical y el propio Combutters. Esta nueva plataforma en YouTube permitirá que los usuarios y suscriptores accedan a la cobertura noticiosa desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

TODAS LAS NOTICIAS EN VIVO

Con esta novedosa estrategia, Panamericana Televisión busca adaptarse a las nuevas formas de consumo de información y estrechar su vínculo con el público, ofreciendo una alternativa digital que complemente su histórica presencia en la televisión abierta del país. En 2026, la señal apuesta por una cobertura más cercana, inmediata y accesible para todos los ciudadanos.

Puedes suscribirse al canal de Panamericana TV Noticias en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/channel/UCOyD-kV3zB8Cm4LI4qtd9tA