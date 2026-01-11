Pachacámac: capturan sujeto que habría asesinado a joven durante enfrentamiento entre barristas

Tras paciente seguimiento, la Policía Nacional capturó a Benigno L. (30), quien tenía requisitoria por supuestamente asesinar a un joven durante un enfrentamiento entre barristas en julio de 2015.

Según las indagaciones, el intervenido habría asesinado de tres disparos a Denis P. en medio de un violento enfrentamiento entre presuntos hinchas de Alianza Lima y Universitario de Deportes.

HOMICIDIO CALIFICADO

Se conoció que Benigno L. fue detenido en 2019, pero por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, y purgó prisión por 18 meses. Pero fue liberado por exceso de carcelería.

A casi siete años de su liberación, fue detenido en la zona de Manchay, en el distrito de Pachacámac, por la investigación que se le sigue por el presunto delito de homicidio calificado, informa RPP.