Lluvias en Lima persistirán hasta el lunes 12 de enero, informa Senamhi

Las lluvias que se vienen registrando en la costa del país, incluida Lima Metropolitana, continuarán hasta el próximo lunes 12 de enero, aunque con tendencia a debilitarse, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

En diálogo con TV Perú, la ingeniera Raquel Loayza, especialista del Senamhi, señaló que actualmente el país se encuentra bajo el aviso meteorológico N.º 5, el cual advierte lluvias de fuerte intensidad, principalmente en las partes altas de Lima, la región Lima, Áncash y zonas del norte.

Acumulados en la sierra de Lima

Loayza detalló que el viernes 9 de enero se registraron acumulados importantes en la sierra de Lima. En Casapalca, las lluvias alcanzaron un acumulado de 9.6 milímetros; en Matucana se reportaron 6.4 milímetros, y en Chosica se registraron lluvias intensas con un acumulado de 4 milímetros. Estas precipitaciones se desplazaron hacia la capital en forma de lluvias intermitentes, alcanzando distritos como Carabayllo, SMP, La Molina y Chorrillos durante la noche y la madrugada.

Extensión del fenómeno a otras regiones

La cobertura nubosa se desplazó hacia el norte, generando lluvias en Chimbote, así como precipitaciones de moderada intensidad en Trujillo y Lambayeque, lo que confirma que este fenómeno no solo afecta a Lima, sino a gran parte de la costa.

Evaluación del riesgo de huaicos

Respecto al riesgo de huaicos, Loayza señaló que el suelo aún está absorbiendo el agua debido a la ausencia de lluvias durante la primavera. "La tierra estaba bastante seca. Si bien monitoreamos permanentemente la saturación del suelo, por el momento no se han generado condiciones generalizadas para movimientos de masa", indicó, aunque aclaró que en algunas zonas de la selva sí se han registrado eventos de este tipo debido a lluvias recurrentes.