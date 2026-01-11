Atacan a balazos una barbería en Comas: propietario falleció y uno de los clientes resultó herido

El propietario de una barbería fue asesinado anoche, dos delincuentes ingresaron a su establecimiento y desataron una balacera. Uno de sus clientes que esperaba ser atendido resultó herido.

El suceso se registró en la tercera zona de Collique, distrito de Comas, en el local D2 Barbershop. Testigos revelan que los criminales dispararon sin mediar palabra contra los presentes.

DUEÑO DEL NEGOCIO

Peritos de criminalística contabilizaron hasta 18 casquillos de arma de fuego dentro del negocio. Las cámaras de seguridad ayudarán a identificar a los atacantes que llegaron en moto.

El cliente herido fue identificado como Agustín C., de 19 años. Mientras que la persona fallecida sería Miguel S., de 27 años. Familiares del dueño del negocio evitaron declarar a la prensa.