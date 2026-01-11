Paro de transportistas: más de 200 empresas de Lima y Callao acatarán medida este 15 de enero

Los constantes ataques contra choferes de unidades de transporte público por parte de extorsionadores, en Lima y Callao, provocaron que los dirigentes del sector anunciarán una paralización y marcha para este 15 de enero. Exigen acciones eficaces contra estos criminales.

Al respecto, Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, en entrevista con RPP, calificó como "calamitosa" la situación por la que atraviesa este sector desde hace varios años, y señaló que más de 200 empresas de transporte público se sumarán a la medida de fuerza.

12 MIL UNIDADES NO TRABAJARÁN

"Más o menos son de cerca de 220 a 230 empresas que pararán ese día. Acá, en el sector, hay más de 400 empresas, que se caracterizan por tener buses de 9 a 12 metros", precisó. Además, calcula que unas 12 mil unidades no saldrán a las calles, el próximo jueves.

Finalmente, recordó que, entre setiembre de 2024 y diciembre de 2025, fueron asesinados más de 70 trabajadores de transporte a manos de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión. Además, en lo que va del 2026, se han registrado otros tres fallecidos.