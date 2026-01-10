Atacan con explosivo bus de la Línea 50 en SJL: un transeúnte resultó herido por estallido

Un bus de la línea de transporte San Sebastián ("La 50") fue atacado con un artefacto explosivo la noche del viernes 9 de enero en el cruce de las avenidas 13 de Enero con Tusilagos, a espaldas del Club Metropolitano Wiracocha, en San Juan de Lurigancho.

La unidad, que transportaba pasajeros en ese momento, quedó varada en la pista con las lunas reventadas y un neumático desinflado luego que los sujetos arrojaron una granada contra el vehículo cuando se encontraba detenido en la avenida 13 de enero, según informó Exitosa Noticias.

Transeúnte herido por estallido

Tras la explosión, el chofer sufrió heridas leves y condujo hasta el cruce mencionado donde recibió apoyo policial mientras pasajeros evacuaban entre gritos de pánico. Un transeúnte resultó lesionado por los fragmentos del explosivo y fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional San Juan de Lurigancho de acuerdo a RPP Noticias.

Posible extorsión y paro del 15 de enero

Peritos de Criminalística realizaron diligencias en el lugar del ataque sin descartar que el ataque esté vinculado a posibles extorsiones contra la empresa de transporte, que ha denunciado amenazas extorsivas previamente.

Cabe resaltar, que la empresa San Sebastián viene evaluando su participación en el paro de transportistas convocado para el próximo jueves 15 de enero, medida que responde a los recientes asesinatos de choferes en la capital.