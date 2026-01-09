Eddie Fleischman se suma a Panamericana TV: conducirá 24H MD junto a Pamela Acosta

¡La espera terminó! Por medio de las redes sociales de Panamericana Televisión se anunció la llegada de Eddie Fleischman a la esquina de la televisión. El periodista acompañará a Pamela Acosta en el noticiero de 24 Horas Mediodía.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ FLEISCHMAN EN LA CONDUCCIÓN?

Con una amplia experiencia no solo en la televisión peruana, sino también en medios radiales, Fleischman enfrentará el reto de la conducción del programa desde este lunes 12 de enero a partir de las 12:00 p.m. hasta las 2:45 p.m.

La dupla entre Pamela Acosta y Eddie Fleischman buscará llevarle a los televidentes comentarios frontales y sin filtros, donde no solo analizarán la coyuntura nacional, sino también de los problemas que suceden en el mundo.

Cabe mencionar que Pamela Acosta dejó la conducción de Buenos Días Perú, noticiero en el que permaneció por más de 10 años, y le dio la posta a Pancho de Piérola, quien se estrenará en el programa este lunes 12 de enero a las 5:30 a.m.